İBB-PKK birlikteliğine isyan eden Muhtar Cavide’den karşı dava: İmamoğlu ve Ongun’a 3-5 kuruşluk dava açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede İBB'de çalışmaya başlayan çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin olduğunu açıkladı. Bu kişilerden biri de İBB Muhtarlar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul'da görev yapan muhtarlar İBB'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren muhtarlar arasında bulunan Esenyurt ilçesi Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi.