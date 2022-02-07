İBB-PKK birlikteliğine isyan eden Muhtar Cavide’den karşı dava: İmamoğlu ve Ongun’a 3-5 kuruşluk dava açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede İBB'de çalışmaya başlayan çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin olduğunu açıkladı. Bu kişilerden biri de İBB Muhtarlar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine İstanbul'da görev yapan muhtarlar İBB'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren muhtarlar arasında bulunan Esenyurt ilçesi Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi.
Muhtar Cavide Karakülah
"ADIMIZA SAHTE KİMLİK Mİ ÇIKARTILIYOR YOKSA BAŞKA BİR ŞEY Mİ YAPILIYOR BİLMİYORUZ"
Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil. Bu kadın bilgilerimizi PKK'ya mı gönderdi? Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.
Sevtap Ayman
Bu açıklamalarının ardından aHaber'de katıldığı yayında özel hayatına ait kişisel bilgi ve fotoğraflarının İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen sosyal medya hesabından paylaşıldığını belirtti.
Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından muhtar Karakülah'a 10 bin TL tazminat davası açıldı. Muhtar Cavide Karakülah da verdiği dilekçe sonrasında aldığı tehditleri ve sosyal medyada uğradığı hakaretleri savcılağa sunarak Ongun hakkında 3 kuruşluk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise 5 kuruşluk dava açtı.
İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu