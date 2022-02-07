İnsanlık dışı paylaşımlara Kabaktepe’den tepki: Toplumsal vicdanda mahkûm oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan açıklamış, birçok kişi Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, kimi sosyal medya kullanıcıları insanlıktan uzak paylaşımlarda bulunmuştu. Onlardan biri ise eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ydu.

İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIMLAR

Başkan Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine insanlık dışı bir paylaşımda bulunan Derya Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" demişti. Bu ifadeleri sosyal medyada infial oluştururken Büyükuncu'ya tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Bu tepkiler sonrasında Büyükuncu başka bir skandal açıklama yaparak, "Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan! İçin üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" demişti.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise Başkan Erdoğan'a yönelik olarak "Dilerim geçmiş olmasın" diyerek tepki çekmişti. Tepkiler üzerine iletisini silen "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" demişti.

KABAKTEPE: "TOPLUMSAL VİCDANDA MAHKÛM OLMUŞTUR."

Başkan Erdoğan'a yönelik bu çirkin paylaşımların sonra ardı ardına tepkiler gelmişti. Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin tweetler atanlara tepkilerin ardı arkası kesilmezken bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kalplerini kötülüğe köle ederek barış ve huzura karşı savaş açanlar, dillerini de nefrete teslim etmiş. Cumhurbaşkanımızın sağlığı hakkında insanlıktan uzak açıklamalar yapan milletvekili ve bazı kişiler, toplumsal vicdanda mahkûm olmuştur" ifadelerini kullandı.

ÇİRKİN TWEET KERVANINA BU İSİMLER DE KATILMIŞTI



Sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında çirkin paylaşımlar kervanına birçok isim dâhil olmuştu. Karar Gazetesi editörü Özge Kar Erdoğan'ın paylaşımına "Hadi inşallah" yazarken sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu. Kar daha sonra iletisini silerek hesabını gizlemişti. Çalıştığı kurum Kar'ın işine son verdiğini açıklayarak özür dilemişti. Sosyal medyada Erdoğan'ın koronavirüs hastalığını açıklaması sonrasında farklı farklı hesaplardan çirkin paylaşımlar ise devam etmişti. İbrahim Kirişçi, Kaç Saat Oldu?, Vartolu Ozer ve birçok troll hesap çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu isimlerden de hakaret içerikli paylaşımlar yapılmıştı. Örneğin FETÖ'cü Emre Uslu, Erdoğan'a "virüs" diyerek hakarette bulunmuştu.