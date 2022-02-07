Öldürüp cep telefonundan eşine mesaj çekmişler! 12 yıllık eşe Facebook’tan yürek burkan veda

Olay gecesi Çetinkaya'yı öldüren şüphelilerin talihsiz adamın cep telefonundan eşi Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna bankamatikten para çekebilmek için "Şifre geldi mi?" diye mesaj yolladıkları, 9 bin 500 liralık tutarı da çektikleri öğrenildi. Çetinkaya'nın cesedini öldürdükleri arkadaşlarının otomobiliyle olay yerine taşıdıkları, talihsiz adamın cansız bedenini araziye bıraktıktan sonra otomobilini de terk edip gittikleri tespit edildi. Öte yandan 12 yıllık eşini cinayete kurban veren Elif Çetinkaya Facebook'tan veda mesajı yayımladı. Elif Çetinkaya mesajında, "Ne zorluk yaşarsak yaşayalım, her zaman yanımda olup destek olduğun için çok teşekkür ederim. İyi ki hayat arkadaşımsın koca yürekli adam" diye yazdığı görüldü.



Olay, 1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.





SON 5 GÜN İÇİNDEKİ KAYIP İHBARLARI İNCELENDİ



İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından son 5 gün içinde yapılan kayıp ihbarlarını incelendi. Titiz çalışma sonucunda cesedin kayıp ihbarı yapılan Metin Çetinkaya'ya ait olabileceği, benzerlikler bulunduğu tespit edildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya (42) olduğu kesinleşti. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi başta eşi Elif Çetinkaya olmak üzere tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.





22 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Jandarma ekipleri olay yeri çevresindeki 22 saatlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak inceledi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonu sinyallerinin olay yerinden olay saatinde sinyal verdiği belirlendi. Şüphelilerin cinayetin ardından Metin Çetinkaya'nın cesedini kendi aracıyla taşıdıkları ve olay yerine valiz içerisinde bıraktıkları tespit edildi. Çetinkaya'nın aracını da boş bir araziye terk edip kaçan şüpheliler detaylı araştırma sonucu jandarma tarafından yakalandı. Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve eski eşi Kübra T. (35) jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ 9 BİN 500 LİRA İÇİN İŞLEMİŞLER

Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.'nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Velat Ç.'nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.





İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



YÜREK BURKAN VEDA



Öte yandan 12 yıllık eşini cinayete kurban veren Elif Çetinkaya Facebook'tan veda mesajı yayımladı. Elif Çetinkaya mesajında, "Ne zorluk yaşarsak yaşayalım, her zaman yanımda olup destek olduğun için çok teşekkür ederim. İyi ki hayat arkadaşımsın koca yürekli adam" diye yazdığı görüldü.