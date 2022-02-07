Ulusal Staj Programı 2022 yılı başvuruları açıldı

Pilot uygulaması 2020 yılında gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı'na alınarak tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılan Program'a aynı yıl, 135 binin üzerinde genç başvuru yaptı ve 90 binin üzerinde gencimize staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın gencimiz ilk ücretlerini devletin elinden aldı. Ülkemizin bölgesel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkânlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen Program OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi.

3 PROJEDEN BİRİ OLDU

Şeffaf, objektif ve sorgulanabilir niteliği, yenilikçi ölçme ve değerleme modelleriyle desteklenmesi, paydaşlar arası etkileşime dayanması ve geniş staj imkânı sağlamasıyla OECD'nin 22 Ekim 2020 tarihli Gençlik, Güven ve Kuşaklararası Adalet İçin Yönetişim Raporu'nda örnek uygulama olarak yer aldı. Ayrıca OECD'nin 6 Temmuz 2021 tarihli "COVID-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Desteklemek İçin Ne Yaptı?" başlıklı politika dokümanında "pandeminin iş gücü piyasaları ile gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için uygulanan destek önemler" alanında tanıtılan 3 projeden biri oldu.

BİREYSEL GELİŞİMLERİNE DESTEK VERİYOR

Türkiye'nin yetenek yönetimine atfettiği önemi tüm dünyaya gösteren Program; gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleyebilmelerine, başarılı olabilecekleri alanları yakından tanımalarına, sahip oldukları teorik bilgi ve becerileri sahada uygulama imkânı sağlayarak bireysel gelişimlerine destek veriyor. Ülkemizin istihdam politikaları paralelinde kapsamı genişletildiğinden "Ulusal Staj Programı" ismi ile devam edecek Programa gençlerin yoğun ilgisi sürerken, tüm kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı da artarak devam ediyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye'de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor. Yurt dışından başvuru yapan gençle; Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra Büyükelçiliklerimiz, Daimi Temsilciliklerimiz, Başkonsolosluklarımız, kamu kurumlarımızın yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor. Önümüzdeki senelerde farklı seviyelerde eğitim alan gençlerimize de aynı imkânları ulaştırmayı hedefleyen Program'daki bir diğer yenilik ise, Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de bu yıl başvuru yapabilecek olması.

YASAK HAKLAR GÖZETİLECEK

Böylelikle, genç istihdamında önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaştırılırken, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinde kritik öneme sahip staj imkânlarına erişebilmeleri de desteklenecek. Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında ödenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform

"Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor. Türkiye'de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde; başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak akademik/mesleki", "sanatsal/sosyal" ve "sportif" yeterlilik puanları hesaplanıyor. İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi/belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkânlarına erişiminde önemli rol oynuyor. Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-Devlet üzerinden doğrudan aktarılabiliyor, e-Devlet'te yer almayan çalışmalar ise sisteme yüklenecek belgeler ile beyan edilebiliyor. Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN OBJEKTİF DEĞERLEME

Ulusal Staj Programı'nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor. Adayların profili; kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na aktarılıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor. İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor ve böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline geliyor.



BAŞVURU DETAYLARI

Program'a başvuru yapmak isteyen öğrenciler duyuruları ve detayları

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn,

Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) ve resmi web siteleri

(cbiko.gov.tr -kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edebilirler.