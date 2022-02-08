CHP’li isim vali ve kaymakamlarla ilgili yaptığı açıklamada geri adım attı: Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir

"MÜVEKKİL, SİYASİ KİMLİĞİ BULUNDUĞUNDAN BİR ELEŞTİRİ YAPMIŞTIR"

Duruşmada sanık avukatı yaptığı savunmasında, "Müvekkilim, ana muhalefet partisinde milletvekilliği yapmış, İstanbul İl Başkanlığı yapmış siyasi bir kimliği olan kişidir. Eleştiri yapabilir, ifade, düşünce özgürlüğü kapsamında normal bir vatandaştan daha ağır eleştiriler de yapabilir. Müvekkil, siyasi kimliği bulunduğundan bir eleştiri yapmıştır ve bu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. 'Militan' sözcüğünün anlamına bakıldığında aşağılama içermediği, eleştirisel olduğu kanaatindeyiz" diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Müşteki İçişleri Bakanlığı avukatı ise davaya katıma taleplerinin olduğunu, suçun unsurlarının oluştuğunu, sanığın söz konusu beyanlarının eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını söyleyerek sanık Berhan Şimşek'in cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, müşteki kurumun katılma talebinin kabul edilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mütalaasını sunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Berhan Şimşek'in 22 Ocak'ta katıldığı bir programda 'vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, 'militan' kelimesinin 'yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi' olması anlamını taşıdığı, Şimşek'in söylediği sözlerin 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin Yargı Organlarını Aşağılama' suçunu oluşturduğu aktarıldı. İddianamede, Berhan Şimşek'in 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.