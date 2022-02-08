İstanbul’da turuncu alarm verildi, yağmur ve rüzgar etkili oldu

İstanbul'da gece başlayan ve günboyu etkili olan sağnak yağış ve fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre sosyal medya hesabından rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulunmuştu. Turuncu alarm verilen günde sağnak yağmur sabah erken saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etti. Ara ara esen sert rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağnak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklığı da 4 dereceye kadar düştü.