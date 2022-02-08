İstanbul’da turuncu alarm verildi, yağmur ve rüzgar etkili oldu

İstanbul'da gece başlayan ve günboyu etkili olan sağnak yağış ve fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre sosyal medya hesabından rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulunmuştu. Turuncu alarm verilen günde sağnak yağmur sabah erken saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etti. Ara ara esen sert rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağnak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklığı da 4 dereceye kadar düştü.
Sağanak yağmur devam ederken saat 15.30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Tipi Sokak üzerinde 5 katlı binanın bahçesinde bulunan çam ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle kurs merkezinin bahçesine devrildi.
Bir otomobilde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen kepçe yardımıyla ağaçla birlikte devrilen elektrik direğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.