Kılıçdaroğlu FETÖ’cülerden sonra şimdi de PKK destekçisi akademisyenlere ’Göreve iade’ sözü verdi!

10 Ocak 2016'da bir grup akademisyen terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden hendek operasyonlarına ilişkin, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri yayımladı. Bildiride terör örgütü PKK'ya açıktan destek verildi. Bu bildiriye imza atan akademisyenler hakkında soruşturma başlatıldı, 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Bazı isimlerin cezaları kesinleşti ve 1-2 ay cezaevinde kaldı. CHP Genel Başkanı, terör örgütü PKK'ya açıkça destek veren 'Barış Akademisyenleri'ni görevlerine iade etmeyi vaadetti. Kılıçdaroğlu, daha önce de KHK ile ihraç edilen FETÖ iltisaklı şahıslara yeşil ışık yakmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PKK BAĞLANTILI AKADEMİSYENLERE YEŞİL IŞIK

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun bir görseline yer verilerek, "Fikrini söyledi diye kimseye soruşturma açılmayacak. Barış akademisyenleri işinin başına dönecek." ifadeleri yer aldı. İfadelerin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun 'İşinin başına dönecek' dediği Barış Akademisyenleri, 2016 yılında PKK'ya karşı başlatılan hendek operasyonlarına karşı çıkmış, örgütü masum, devleti ise 'katil' olarak nitelendirmişti.

2 bine yakın imza ile yayınlanan, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildiri Türkiye'de infial yaratmış, akademisyenler için soruşturma açılmıştı. 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası alan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

KHK'LILARA 'GÖREVE İADE' SÖZÜ VERMİŞTİ

Terör örgütü PKK'ya açıkça destek verip, devleti ise 'Katil' olarak suçlayan Barış Akademisyenlerine göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi akıllara KHK çıkışını da getirdi.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası devlete sızan FETÖ'cüleri ayıklamak için başlatılan KHK uygulamasını hedef almış, FETÖ ile iltisaklı kişilere görevlerine iade etme sözü vermişti.

OHAL Komisyonu, on binlerce dosyayı inceleyerek suçsuz olanların haklarını iade ederken, Kılıçdaroğlu'nun tüm KHK'lıları affetme sözü tepki çekmişti.