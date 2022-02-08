Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından mülakatlar için liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Başkanlık mülakatları için milletvekillerince liste gönderildiği iddiasına ilişkin "Sınava giren, yakını, tanıdığı, dostu, seçmeni olan herkes bilsin ki Diyanet İşleri Başkanlığında mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır, onun dışındakiler etkili olmaz." dedi.

İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan İşliyen, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği izin çerçevesinde 4B sözleşmeli imam hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alındığını, geçen ay da bu kapsamda sınavların yapıldığını anımsattı.