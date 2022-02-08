SON DAKİKA: Lucca’ya silahlı saldırıda yeni gelişme! Şarkıcı Teoman da içerideydi...



TEOMAN'DA ORADAYDI



Olay sırasında Lucca'da büyük panik yaşandı, müşteriler panikle kendini dışarı attı. Rock'çı Teoman'ın da bulunduğu kimi müşteriler masaların altına saklandı. Teoman ise mekândan en son çıkan kişi oldu. Çok gergin olan Teoman, koşar adım arabasına binerek soruları yanıtsız bıraktı.