SON DAKİKA: Lucca’ya silahlı saldırıda yeni gelişme! Şarkıcı Teoman da içerideydi...

Bebek'teki Lucca'da aralık ayında işten çıkarılan C.A. alacağı olduğunu iddia ediyordu. Birkaç gün önce mekâna gidip sorun çıkarmıştı. Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında yeniden gitti, eski mesai arkadaşları içeri girmesine engel oldu. Mekânın mesul müdürü İbrahim Yılmaz, C.A. ile görüşmek için dışarı çıktı.
C.A. parasını isteyip bağırmaya başladı. Daha sonra silahını çekerek peş peşe ateş etti. Yılmaz ile mekân çalışanlarından Recep Vayıs ve kapıda çiçek satan Mehmet Putum yaralandı. C.A. otomobiline binerek kaçtı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan eski çalışan C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
TEOMAN'DA ORADAYDI
Olay sırasında Lucca'da büyük panik yaşandı, müşteriler panikle kendini dışarı attı. Rock'çı Teoman'ın da bulunduğu kimi müşteriler masaların altına saklandı. Teoman ise mekândan en son çıkan kişi oldu. Çok gergin olan Teoman, koşar adım arabasına binerek soruları yanıtsız bıraktı.