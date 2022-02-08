Ya ölüsü ya da dirisi gelene kadar buradayım

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır
'daki HDP binasında devam eden nöbeti 889'uncu gününü geride bıraktı. 3 Eylül 2019'da başlayan ve şu ana kadar 34 ailenin evladına kavuştuğu nöbete dün bir aile daha katıldı. Kars Kafkas Üniversitesi
'nde Tarih bölümü okurken kaçırılan Y.Y.'nin ailesiyle birlikte nöbete katılan aile sayısı 259 oldu. Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya
için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ
, kardeşine seslendi. 2,5 yıldır HDP kapısında kar kış demeden beklediklerini hatırlatan Bozdağ, "Kardeşimi, HDP Gençlik Kolları
kandırıp dağa gönderdi. Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım. Tüm çocuklara sesleniyorum, orası sizin yeriniz değil. Siz de biliyorsunuz ki, sizi kandırıp dağa götürdüler, aklınız başınızda değildi" dedi.