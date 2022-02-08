Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı

22 Ağustos 2021 Saat: 23.39 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık."

23 Ağustos 2021 Saat: 16.16 BBC Türkçe: BBC Türkçe haberi çarpıttığını kabul ederek okuyucularından özür diledi. Açıklamada, şöyle denildi:

"BBC Türkçe zaman zaman İngiltere medyasında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri özetleyerek okuyucularına aktarır. Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.

Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.

23 Ağustos 2021 Habertürk yazarı Fatih Altaylı:

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında; "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde 'kamp' kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik" iddiasında bulundu.

23 Ağustos 2021 Saat:15.44: Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberle ilgili düzeltme yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

WALLECE: "HABERİN HİÇBİR TEMELİ YOK"

24 Ağustos 2021 Saat:01.50

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu açıkladı.