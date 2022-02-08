A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konularla ilgili AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İSVİÇRE'DEKİ ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medya hayatımızda önemli bir hale geldiğini belirterek, İsviçre'de yapılan araştırmada Türkiye sosyal medyada yalan ve algıların yapıldığı ülkeler sıralamasında birinci sırada çıktığını ifade etti.
YALAN HABERLER 8 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR
Ömer Arvas, "Bunu sağlayan sosyal medya şirketleri var. Facebook'ta yalanla mücadelede çalışan bir kişi bu konulara müdahale etmediklerini belirtti. Sosyal medyada yalan haberler gerçek haberlere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Çok daha fazla ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.
"YALAN TESPİT EDİLİYOR, DİJİTAL MECRALARA YAYILIYOR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte de yalan haberler vardı. Yalan haberlerle partiler kapatılıyordu. Bu mecra, yazılı medyada güç odaklarının güç kaybetmesinin ardından sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medya üzerinden yalan haberler kamuoyuna dağıtılıyor.
İlk başta bir yalan tespit ediliyor. Gazeteci, yazar veya akademisyen yalanı oluşturuyor. Bu ağın başında bulunuyorlar. Toplumun büyük çoğunluğu gazetecilere televizyonculara güveniyor. Uğur Dündarlar, Yılmaz Özdiller, Dinç Bilgin dönemindeki gazetecileri ve Fatih Altaylılar o dönemde parti kapatma davasının bir bakıma en önemli aktörleriydi.
Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı | Video
Bu ekip bir yalanı tespit ediyor. İkinci olarak yalan, dijital mecralara yayılıyor. Haber siteleri, Ekşi Sözlük, Trend Topic, Youtube, fenomenler, Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden organize bir çalışma var. Aynı anda sanki düğmeye basılmış gibi bir yalan oluşturuluyor. Dijital mecralara gidiyor. Ondan sonra ana akım medyaya gidiyor. Örnek olarak Cumhuriyet, Karar, Birgün, T24, Sözcü gibi mecralarda bu yalan aynı anda dağıtılıyor.
Dördüncü aşama ise sokak röportajları. Son günlerde halkı kışkırtan, gazetecilik sıfatı olmayan kişilerin vatandaşları tahrik etmek için o yalanı, manipülasyonları sokak röportajlarına taşıyorlar.
Ardından siyasiler devreye giriyor. Genel Başkan seviyesinde bu yalana ortak oluyorlar. Altıncı olarak bu yalanı daha da dağıtmak ve kamuoyunda ikna gücünü oluşturmak için televizyon kanalları devreye giriyor. Halk TV, Tele 1, KRT, FOX ve Artı 1 TV ve birçok internet sitesi, uluslararası medya, bir bakıma yabancı ülkeler tarafından fonlanan siteler de bu yalanları paylaşıyorlar. Troller ve bot hesaplar devreye giriyor. Yorumcular bu yalana ortak oluyor."
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? | Video
TROL HABERCİLİĞİN ULUSLARARASI AYAĞI
22 Ağustos 2021 Saat: 19.41 BBC Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday gazetesi için kaleme aldığı makaleyi haberleştirdi ve "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığı ile paylaşımda bulundu.
22 Ağustos 2021 Saat: 22.21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?
22 Ağustos 2021 Saat: 22.55 Meral Akşener, İngilizce bir paylaşım daha yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u etiketledi ve "Sayın Başbakan Boris Johnson. Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun" iddiasında bulundu.
22 Ağustos 2021 Saat: 23.11: Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti.
22 Ağustos 2021 Saat: 23.39 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık."
23 Ağustos 2021 Saat: 16.16 BBC Türkçe: BBC Türkçe haberi çarpıttığını kabul ederek okuyucularından özür diledi. Açıklamada, şöyle denildi:
"BBC Türkçe zaman zaman İngiltere medyasında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri özetleyerek okuyucularına aktarır. Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.
Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.
23 Ağustos 2021 Habertürk yazarı Fatih Altaylı:
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında; "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde 'kamp' kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik" iddiasında bulundu.
23 Ağustos 2021 Saat:15.44: Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberle ilgili düzeltme yayınladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.
WALLECE: "HABERİN HİÇBİR TEMELİ YOK"
24 Ağustos 2021 Saat:01.50
İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu açıkladı.
İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.
İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Ben Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN TROL YAPILANMASI
"KATARLI ÖĞRENCİLER SINAVSIZ TIP OKUYABİLECEK" YALANI
25 Haziran 2021 saat 09.20: T24 adlı internet sitesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan bir gün önce (25 Haziran) harekete geçti ve saat 09.20'de "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haber yayınladı.
25 Haziran 2021 saat 09.56 Sözcü Gazetesi: "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi"
25 Haziran 2021 saat 10.01 Cumhuriyet Gazetesi: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"
25 Haziran 2021 saat 10.17
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Buna katlanmayız Benim hastanemde temizlik işlerinde çalışanların çoğu bendem ileti yaşta Çocuklarını okutmak için ağır işlerde çalışıyorlar En azından ben tek satır bile anlatmam. Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek"
25 Haziran 2021 saat 10.43
Yol TV: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"
25 Haziran 2021 saat 12.01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün söz konusu haberini alıntıladı ve "Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımını aynı gün saat 12.01'de gerçekleştirdi.
25 Haziran 2021 saat 13.19
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli: "Görev onurlu hocalara düşüyor. Eğre bu karar AYM'den dönmez de uygulama başlarsa, o Katarlı gençler derse girdiğinde, ben akademisyen olsam, bütün öğrencileri toplar sınıftan dışarı çıkardım. Bu kibre, dingilliğe ve küstahlığa en anlamlı yanıt öyle verilirdi"
25 Haziran 2021 saat 14.17
Sanatçı Orhan Aydın: "Yoruma gerek yok.. "Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek."
25 Haziran 2021 saat 21.11
Profesorfacia: "Benim çocuğum yıllarca dirsek çürütecek, Katarlı'nın çocuğu sınava girmeden tıp fakültesine girecek öyle mi? Artık bu millet düşmanlığınız #TakDediCanımıza !!!"
26 Haziran 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirildi
26 Haziran 2021 saat 12.43
T24 adlı internet sitesi, 26 Haziran'da gerçekleşen sınavın ilk oturumunun ardından, haberinin gerçeğini yansıtmadığını açıkladı ve saat 12.43'te özür yayınladı.
Açıklamada; "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadeleri yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu yalan paylaşımını silmedi.