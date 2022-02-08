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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:06

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lılar yakalandı

AA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK’lılar yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı. Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.R, H.D. ve A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve arandığı öğrenilen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenilen H.R. ile H.D. işlemlerinin ardından bu kente gönderildi.

Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lılar yakalandı
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