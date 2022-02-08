Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha! Sedyede yaptığı savunma kurtarmadı!

Kadıköy Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vuruldu. Peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenildi. Dikkatler bir kez daha saldırıya ve nedenine çevrildi.

TEDAVİSİ BİTER BİTMEZ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ses getiren olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren 2 şüphelinin tutuklanmasının ardından şüpheliler arasında olan Fuat Çakıroğlu'nun kardeşi şüpheli Ayhan Çakıroğlu da hastanedeki tedavisini tamamlanınca İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Ambulans eşliğinde adliyeye getirilen şüpheli Çakıroğlu, ifade vermek üzerine savcılığa çıkarıldı.

SEDYELİ SAVUNMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren şüpheli Ayhan Çakıroğlu, ifadesinin bitiminde tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Olay gecesi çıkan silahlı çatışma sonucu dirseğinden ve bacağından yaralandığı öğrenilen şüpheli adam, Hakimlik'te sedyede savunmasını yaptı.

AĞABEYİNİ KORUDUĞUNU SÖYLESE DE TUTUKLANDI

Hakimlik'teki sorgusunda olay gecesi çıkan çatışmada daha çok ağabeyi Fuat Çakıroğlu'nu ve kendisini korumak amaçlı hareket ettiğini söyleyen şüpheli Ayhan Çakıroğlu, bu nedenle silahıyla ateş ettiğini dile getirdi. Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli Ayhan Çakıroğlu'nun Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.