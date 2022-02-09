16 Mossad ajanı hâkim karşısında

MİT
'in 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail
gizli servisi Mossad
'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi geçen yıl 7 Ekim'de çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada dün ilk duruşma yapıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada kimlik tespitleri yapıldı. Tercüman eşliğinde savunmalar alındı. 4 gün sürecek duruşmalarda tamamı tutuklu 16 sanık hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüphelilerin talimat ile Türkiye
'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam ettiği belirtiliyor. Saha sorumlularıyla gerektiğinde farklı ülkelere giderek yüz yüze talimat aldıkları anlatılıyor.
HEDEFLERİ SAVUNMA
İddialara göre, tamamı Arap asıllı olan Mossad casusları, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etti. Savcılık iddianamesinde, casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği de ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya
'da bulunan İsrail pasaportu sahibi Ahmad Zaid adlı Mossad saha sorumlusu vardı. Zaid, Türkiye'deki Arap asıllılarla irtibata geçip, Türkiye'de Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların sosyal hayatlarını, STK faaliyetlerini, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek için casus olarak kullandı. Zaid'in yurt dışında olması nedeniyle hakkındaki soruşturma ayrıldı.