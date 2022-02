AK Parti’li Ali İhsan Arslan’dan muhalefete: İşi şizofreniye, obsesif kompülsif hastalığa, takıntıya vardırdılar

Arslan, AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Daraltılmış İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönemi 2023 seçimlerinde aday olamayacağına yönelik iddialarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, muhalefetin seçimin meşruiyetine zarar vermeye çalıştığını belirten Arslan, "Biz aday olacak diye düşünüyoruz, ittifak ortağımız da öyle düşünüyor ama belli bir sürede bunu dillendiriyorlar. Onlar öyle düşünsünler, bizim düşüncemiz belli bu konuda." dedi.

Halkın doğrudan iktidara getirdiği tek Partinin AK Parti olduğunu ifade eden Ali İhsan Arslan, partilerinin ülkenin menfaatinin başkanlık sisteminde olduğunu görerek sistem değişikliğine gittiğini savundu. Arslan şöyle konuştu:

''Çoğu yerde şu söyleniyor: parlamenter sisteme döneceğiz diye. Ben parlamenter sistemi iliklerine kadar yaşamış bir insanım. Biz 2002 yılı kasım ayında iktidara geldik. Milletin yüzde 34'ün oyunu aldık. Meclisin neredeyse 3'te 2'sine yaklaştık 361 milletvekili çıkarttık. 368'le Anayasa değişiyordu hatta bir arada da 368'e geldik. Anayasa değiştirecek çoğunluğu elde ettik. Fakat o dönemde sizlerin oylarıyla seçilmiş bir siyasi hareketin bu kadar yüksek oy alması, bu kadar yüksek temsil edilmesine rağmen -oyumuz o kadar yüksek değil di ama temsilimiz yüksek orada bir yanlış yok- bazı siyasi partilerin oyları yüzde 9 buçuk oranında kalınca 2 parti barajı geçti onun üzerine biz Meclis'te çok yüksek bir çoğunluğa geçtik. Biz de yüksek bir çoğunluk aldık, CHP'de aldığı oydan yüksek bir milletvekili sayısı aldı. Ama biz Mecliste çok ciddi bir artıya geçtik. Ama buna rağmen iktidarımız, iktidar gücünün yüzde 5'ini kullanamıyorduk. Başımızda Cumhurbaşkanı var. İstediği şeyi engelliyor. Ondan sonra bir yargı var, Danıştay başta olmak üzere, her yaptığımız icraata bir şekilde engel oluyor. Sendikalar yaptığımız her şeyi bir şekilde köstekliyor. Basın yayın kuruluşları da her konuda aleyhimizde. Şimdi Halkın oyuyla seçilmiş bir iktidarın geçmiş sistemde bu iktidar gücünü, halkın verdiği iktidar gücünü kullanabilmesi için bu vesayet odaklarının hepsini bir şekilde devirmesi gerekiyordu. Bu da o kadar uzun süre sürüyor ki arkadaşlar: en az 3 dönem veya 4 dönem %50'ye yakın veya 50'nin üzerinde oy almanız gerekiyor ki parça parça bunları yıkasınız. Allah lütfetti AK Parti olarak biz bunu başardık. Ama bu bizden sonra bir partinin çok başarabileceği bir iş değil.

MUHALEFET İŞİ ŞİZOFRENİYE GÖTÜRDÜ

Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan, aleyhinde ittifak yaptığını, Erdoğan'ı ortadan çektiğiniz anda, tamamının birbirine düşeceğini, muhalefetin ülkeyi nasıl yöneteceğinin ortada olduğunu dile getiren Ali İhsan Arslan ''Türkiye'de muhalefet artık işi şizofreniye, obsesif kompülsif hastalığa, takıntıya götürdü. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı onları paranoyaklaştırdığı gibi insanlıktan da çıkarıyor.Erdoğan Karşıtlığı siyaset 2023'te kaybetmeye mahkumdur.Bunların, ülkemizin sorunlarına dair bir tek reçetesi yok. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yürütenler, geçmişte olduğu gibi 2023'te de kaybetmeye mahkumdurlar.

Kendi aralarında daha şimdiden öyle bir çekişme, öyle bir kavga yaşanıyor ki akıllara zarar! Bunun şiddetlenmesi, kameralar önünde aleni kavgaya dönüşmesi de yakındır. Türkiye'de iktidarları artık seçim sandığı belirliyor. İktidarları perde arkasındaki karanlık odaklar, vesayet değil milletimizin hür iradesi belirliyor. 2023 seçimleri bu vesayet artıklarının son umutlarını da tarihin karanlıklarına gömecek inşallah.''şeklinde konuştu.

AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısına AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK parti Ankara İl Başkan Yardımcısı İl Ekonomi İşleri Koordinatörü Aytekin Gürer, Polatlı ilçe Başkanı Aysel Demir, İlçe Teşkilat Başkanı Hüseyin Kale, parti ilçe teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı.