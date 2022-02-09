Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’dan önemli açıklamalar

Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

TDT 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'da başladı.

Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde devlet başkanlarının önemli tarihi kararlar aldığını, bunlardan birinin de Aksakallar Konseyi ile ilgili olduğunu söyledi. Bu kararla beraber Aksakallar Konseyinin yönetmeliğinin yenilendiğini ve yapısının güçlendirildiğini belirten Yıldırım, bu konuda ciddi gayret ve emeği olan TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi, yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacak." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, günden güne büyüyor, güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Tabiatıyla bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyinin de sorumluluğu artmaktadır. Biz, Aksakallar olarak alacağımız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselişine, çalışmalarına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."