Bartın Irmağı yükseldi, uyarılar arka arkaya geldi

Bartın ilinin içinden geçen Bartın Irmağının, eriyen karlar ve 2 gündür yağan sağanak yağışı nedeniyle su seviyesi yükselince Bartın Valiliğinden ve Belediyeden uyarılar arkaya gelirken, ekipler ise herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz da bekliyor.

Yağan yoğun karın erimesi ve 2 gündür yağan sağanak yağış Bartın'ın merkezinden geçen Bartın Irmağının yükselmesine neden oldu. Irmak kenarında bulunan bazı park ve piknik alanları, gezi teknelerinin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Belediye ve emniyet teyakkuza geçerken, ekipler ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından ırmak kenarına yaklaşılmaması konusunda halkı bilgilendiren anonslar yapılıyor.

Öte yandan Arıt Deresinin taşması sonucu Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü Köprüsü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Çevre köylerde oturanlar, köprülerin kullanılmaması ve tedbirli olunması için cami hoparlörlerinden uyarılıyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Irmaktaki su yükselmesi devam ediyor, seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz, gerekli tüm tedbirler hem bizim hem de Valiliğimiz tarafından alınmıştır. Hemşerilerimden ırmak kenarlarından uzak durmalarını rica ediyorum. Şu ana kadar bazı park ve piknik alanlarını subastı şu ana kadar başka bir olumsuzluk yaşanmadı" diye konuştu.