Başkan Beyoğlu‘ndan Diyarbakır annelerine destek ziyaret

Beyoğlu, "Bugün eski Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle başarıya ulaşan terörle mücadelemiz var. Terörün kirli yüzünü görüp tüm dünyaya örnek olacak bir direniş başlatan annelerin kararlı tutumu bu mücadeleye güç veriyor. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz ve terör ortak düşmanımızdır. 40 yıldır ülkemizin başına bela olan, kardeşi kardeşe kırdırtan terör bitme noktasına gelmiştir. Bu haklı mücadelede ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırmak için geldik. Ailelerinizin, annelerinizin sesine kulak verin. Devletimizin şefkatine ve adaletine güvenin, ailelerinize kavuşarak bu hasreti bitirin" dedi.