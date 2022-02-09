Başkan Beyoğlu‘ndan Diyarbakır annelerine destek ziyaret

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 2019 yılından bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyaret sürüyor. Aileleri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, ailelerle tek tek görüştü.
Beyoğlu, Anneleriniz, aileleriniz sizi dört gözle bekliyor. Sizin yeriniz dağ değil, annelerinizin yanıdır. Ellerinize silah değil, kalem yakışır" diyen Beyoğlu, örgüt tarafından kaçırılan çocuklara "eve dönün" çağrısında bulundu.
Beyoğlu, "Bugün eski Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle başarıya ulaşan terörle mücadelemiz var. Terörün kirli yüzünü görüp tüm dünyaya örnek olacak bir direniş başlatan annelerin kararlı tutumu bu mücadeleye güç veriyor. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz ve terör ortak düşmanımızdır. 40 yıldır ülkemizin başına bela olan, kardeşi kardeşe kırdırtan terör bitme noktasına gelmiştir. Bu haklı mücadelede ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırmak için geldik. Ailelerinizin, annelerinizin sesine kulak verin. Devletimizin şefkatine ve adaletine güvenin, ailelerinize kavuşarak bu hasreti bitirin" dedi.