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Giriş Tarihi: 9.2.2022 14:27 Son Güncelleme: 9.2.2022 14:34

Başkan Beyoğlu‘ndan Diyarbakır annelerine destek ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Başkan Beyoğlu‘ndan Diyarbakır annelerine destek ziyaret

Diyarbakır AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte aileleri ziyaret eden Beyoğlu, “Çocukların yeri dağ değil, annelerin yanıdır. Devletimize güvenin, ailelerinizin sesine kulak verin ve evinize dönün” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 2019 yılından bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyaret sürüyor. Aileleri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, ailelerle tek tek görüştü.

Beyoğlu, Anneleriniz, aileleriniz sizi dört gözle bekliyor. Sizin yeriniz dağ değil, annelerinizin yanıdır. Ellerinize silah değil, kalem yakışır" diyen Beyoğlu, örgüt tarafından kaçırılan çocuklara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Beyoğlu, "Bugün eski Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle başarıya ulaşan terörle mücadelemiz var. Terörün kirli yüzünü görüp tüm dünyaya örnek olacak bir direniş başlatan annelerin kararlı tutumu bu mücadeleye güç veriyor. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz ve terör ortak düşmanımızdır. 40 yıldır ülkemizin başına bela olan, kardeşi kardeşe kırdırtan terör bitme noktasına gelmiştir. Bu haklı mücadelede ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırmak için geldik. Ailelerinizin, annelerinizin sesine kulak verin. Devletimizin şefkatine ve adaletine güvenin, ailelerinize kavuşarak bu hasreti bitirin" dedi.

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Başkan Beyoğlu‘ndan Diyarbakır annelerine destek ziyaret
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