Elazığ’da kaza: 2 ölü 2 yaralı

Elazığ – Bingöl Yolu Koçkale Mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kazada Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar ve Karakoçan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 30. kilometresi Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ş. idaresindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada, otomobil hurdaya dönerken Diyanet personeli Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yazar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 52 yaşındaki MEB Şube Müdürü Hüseyin Ateş'in de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

