Erdoğan’dan Kabaş’a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş
'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar
hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar da Basın Kanunu
'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.