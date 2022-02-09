Kılıçdaroğlu’nun eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel açıklamalar: İnce yüzde 30’u geçince yüzleri düştü

"İMAMOĞLU DIŞ GÜÇLER BENİM YANIMDA MESAJI VERMEK İSTEDİ"

İstanbul için yapılan kar uyarılarına rağmen karın etkili olduğu dakikalarda İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesini de değerlendiren Çiçek, "Büyük bir basiretsizlik örneği gösterildi o akşam. Şehrin bu kadar kritik bir süreçte olduğu bu yemeği teyir etmeniz gerekirdi. Sonra AKOM'a geldiniz beyanatlar verdi. Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek. İmamoğlu balıkçı ziyaretiyle dış güçler benim yanımda mesajı vermek istedi.