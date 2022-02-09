Kılıçdaroğlu’nun eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel açıklamalar: İnce yüzde 30’u geçince yüzleri düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç adlı programın konuğu oldu. Altınok'un sorularını yanıtlayan Çiçek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
"HDP YÜZDE 10'U GEÇİNCE ÖZGÜR ÖZEL HAVAYA ZIPLADI"
Seçim gecesi parti binasının dokuzuncu katında olduğunu belirten Çiçek, "Oda da televizyondan seçimleri takip ediyorduk. HDP yüzde 10'u geçince Özgür Özel havaya zıpladı. Muharrem İnce yüzde 30'u geçince yüzleri düştü. Muharrem İnce'nin partiden tasfiye süreci seçim gecesi başladı." dedi.
İBB'DEN REKLAMA 850 MİLYON TL'LİK PAY
Çiçek yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de tam 850 milyon TL'lik bir kısmın reklam ödemelerine ayrıldığını paylaştı.
"İMAMOĞLU DIŞ GÜÇLER BENİM YANIMDA MESAJI VERMEK İSTEDİ"
İstanbul için yapılan kar uyarılarına rağmen karın etkili olduğu dakikalarda İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesini de değerlendiren Çiçek, "Büyük bir basiretsizlik örneği gösterildi o akşam. Şehrin bu kadar kritik bir süreçte olduğu bu yemeği teyir etmeniz gerekirdi. Sonra AKOM'a geldiniz beyanatlar verdi. Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek. İmamoğlu balıkçı ziyaretiyle dış güçler benim yanımda mesajı vermek istedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN OTEL ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARINI TUNCAY ÖZCAN ÇEKTİ"
Çiçek açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: Kılıçdaroğlu'nun otel odasındaki fotoğrafını Tuncay Özkan çekti. Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor ama kendi parti kurultayını erteledi. Diğer yandan Millet İttifakı içinde Ahmet Davutoğlu'nun tavırları Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ediyor. Parti içinde Oğuz Kaan Salıcı İmamoğlu'nun 2023 için istemedi. Mansur Yavaş'a daha yakın duruyor.
2014'DE İZMİR'DE NE YAŞANDI?
Aziz Kocaoğlu 2014'te belediye başkanıyken, ilin Baro Başkanı'nı ilçe belediye başkanı yaptırmak istedi. Narlıdere'yi verdiler olmaz dedi. Konak'ı yaptırana kadar yapmazsanız istifa ederim dedi.