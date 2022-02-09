Kuşadası'nda su samuru görüldü. Balıkçıların avladığı balıkları yiyen su samuru, beslendikten sonra yeniden gözden kayboldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Söke-Milas karayolunda bir araç tarafından çarpılarak ölen Su Samuru'na (Lutra lutra) üzüldüklerini ancak bir hafta sonra bu kez Kuşadası kıyılarında bir su samuru görünce sevindiklerini belirtti.

Su samurunun balıkçıların avladığı balıklarla beslendiğini belirten Sürücü, "2016 yılında da Kuşadası Setur Marina içine girerek, burada avladığı balıkları bir yatın arkasında yerken görülen su samuru, bu kez balıkçı limanını tercih ettiğini gördük. Kuşadalı balıkçı Mustafa Irkaş'ın ihbarıyla balıkçı limanına geldiğimizde, su samurunun sert esen rüzgarla oluşan dalgaların arasında, limanda yakaladığı balıkları yerken gördük. Avladığı balıkları balıkçıların çekek yerinde yiyen su samuru beslenmesini tamamladıktan sonra gözden kayboldu" dedi.

Su Samurları, genellikle tatlı sularda nehir, göl ve azmak gibi sulak alanlarda yaşadıklarını belirten Sürücü, "Uzun kuyruğu, kısa ve yüzmek için adaptasyon geçirmiş perdeli ayakları bulunan su samurları karasal ortamlarda hareket edebilseler de bu hareketleri görece olarak yavaştır. Bu nedenle çakal, köpek ve tilki gibi karasal predatörlerden kolay kaçamazlar. Bu nedenle Kuşadası'na yürüyerek gelmesinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, muhtemelen kuzey bölgesinde yer alan Küçük Menderes'ten denize çıkarak, Kuşadası'na ulaştığını düşünmekteyiz. Su samurları son yıllarda yaşam alanlarının azalması, aşırı kirlilik ve çevresel faktörler nedeniyle sayıları giderek azalmakta ve besin için son yıllarda Kuşadası'nda olduğu gibi deniz kıyılarını da tercih ettikleri görülmektedir" ifadelerini kullandı.