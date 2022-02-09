“Pantolonunu bile zor çekiyor” demişti: Üyeliği kabul edilmedi

Kepez'de bir dönem DSP'den, bir dönem de CHP'den belediye başkanı seçilen Ömer Faruk Mutan, 2019 seçimlerinde Kepez`den aday olmayarak Çanakkale Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. Partisi tarafından aday gösterilmeyen Mutan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi il yönetimi tarafından CHP'nin Kepez Belediye Başkan adayı Birol Arslan'ı eleştirdiği ileri sürülerek hakkında soruşturma açıldı. CHP İl yönetimi, soruşturma kapsamında Mutan'dan savunma isterken, Mutan hakkında açılan disiplin soruşturması sonrasında savunma vermeyi ret ederek 15 Nisan 2019 tarihinde önce e-devlet üzerinden ardından da noter kanalıyla CHP'den istifa etmişti.

Emekli oldu, partisine başvurdu

Geçtiğimiz ay Gelibolu Devlet Hastanesi'nden emekli olan Mutan, CHP Merkez İlçe Başkanlığına başvurarak üyelik başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren ilçe yönetimi, Mutan'ın başvurusunu oy birliğiyle ret etti. CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte imzası ile Ömer Faruk Mutan'a gönderilen metinde; "Partimize üyelik başvurunuz yönetim kurulumuzun 02.02.2022 tarihli toplantısında ele alınarak oy birliği ile ret edilmiştir" dendi.

Mutan, " CHP kimsenin babasının çiftliği" değil diyerek ret kararına itiraz edeceğini açıkladı.

"Pantolonu bile çekemiyor" demişti

CHP yönetimine yaptığı öz eleştirilerle adından sıkça söz ettiren Ömer Faruk Mutan, geçtiğimiz Ağustos ayında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e kumpas kurduğu iddiasıyla partisinden ihraç edilen doktor Cengiz Ünüvar'a ve eşi Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'a sahip çıkıp, genel merkezi topa tutmasına tepki göstermişti. Mutan, bir dönem birlikte çalıştıkları Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a " Pantolonunu bile zor çekiyorsun. 7 yıldır bir Belediye Binasını bile bitiremedin. Ota b.ka konuşuyorsun. Konuştukça batıyorsun. Sen genel merkezden ve genel başkanımızdan daha mı büyüksün?" demişti.