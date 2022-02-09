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Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:50 Son Güncelleme: 9.2.2022 19:15

Polisin dur ihtarına uymadı kaçtı: Terk ettiği araçta bulunan kadın öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Polisin dur ihtarına uymadı kaçtı: Terk ettiği araçta bulunan kadın öldü

İSTANBUL'DA polis ile otomobil içindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş eden şüpheliler, lüks sitenin bahçesine girdi. Yaya olarak kaçan ve 17 suç kaydı olan şüpheli S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin bıraktığı araç içerisinde yaralı bir kadın olduğu görüldü hastaneye kaldırılan Y.A. hayatını kaybetti.

YENİBOSNA E-5 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan otomobildekilerle polis arasında kovalamaca meydana geldi. Kaçarken polislere ateş ettikleri de iddia edilen şüpheliler D-100 Karayolu'nda bir süre ters yöne girip zikzaklar çizerek kaçmaya çalıştı. Daha sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Bakırköy'de bir site içerisine giren şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Şüpheliler, aracı terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Terk edilen araç içerisinde bir kızın tek kurşunla vurulmuş olduğunu gören ekipler hemen kadını Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.A. hayatını kaybetti.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor. Ayrıca terk edilen araçta çakar tertibatı silah olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA … plakalı araca, sözlü ve megafonla "DUR" ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.'nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir.
Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir.Araç sürücüsü S.K.'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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Polisin dur ihtarına uymadı kaçtı: Terk ettiği araçta bulunan kadın öldü
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