Vaka sayısının hızla düşmesini bekliyorum

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri
Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
, Omicron
varyantının da etkisi ile koronavirüs vaka sayılarındaki artış trendinin bu ay içinde aşağı doğru yönelmesini beklediklerini belirtti. İlhan, " Omicron aşılı da olsa aşısız da olsa tüm bireyler üzerinde hızlı bir yayılım etkisine sahip. Hızlı yayılım, özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan etkilenenlerin sayısının daha çok artmasına sebep oluyor. Bu da maalesef vefat sayısında artış olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Ara tatil döneminde vatandaşların şehirler arası seyahati sıklaştırdığına ve virüs yayılımının da hızlandığına dikkat çeken İlhan, "Seyahat edip dönen vatandaşlarımız, 6-7 gün kadar dikkatli olmalı. Şubatta vakaların daha aşağı doğru yönelebileceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız hareketliliğe çok devam eder, kalabalıklardan kaçınmazlarsa rakamlar böyle de gidebilir, 100 binin üzerine de çıkabilir. Ama bakıldığı zaman belli bir doygunluk belli bir pik noktasına doğru eriştiğimiz gözüküyor" diye konuştu.