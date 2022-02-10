Aileler, CHP ve İBB önünde çocuklarını isteyecek

Diyarbakır
'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 2.5 yıldır sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu için eylemini sürdüren Süleyman Aydın
, "CHP, HDP'ye destek verip aynı yolda yürüdüğü için bize sırtını çeviriyor, görmezden geliyor. Böyle devam ederse, CHP Genel Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) önünde de oturma eylemi yapacağız" dedi. Aileleri, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan
ziyaret etti. Annan'a bilgi veren Aydın, "HDP olmazsa PKK da olmaz. Ben de Kürt'üm, bunlar Kürtler için mücadele etmiyor" dedi. Öte yandan eyleme katılan aile sayısı 260 oldu.