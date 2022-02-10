AK Partili Nasır’dan Büyükşehir’e ‘Deprem’ çıkışı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ekim İzmir depreminin ardından geçen süreci değerlendirdi. Depremin üzerinden 15 ay geçtiğini belirten AK Partili Nasır, ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, ilk önce 'Depremzedeler için 330 Milyon Dolar Dünya Bankası'ndan kredi sözleşmesi imzaladım. Ancak Cumhurbaşkanı imzalamıyor.' diyerek aylarca depremzedeleri oyaladı. TBMM de verdiğim soru önergesi sonrası Dünya Bankası, böyle bir kredi sözleşmesinin imzalanmadığını açıkladı. Evleri yıkılan ve deprem tehdidi altında olan vatandaşlar, evlerini yeniden yapmak ve yenilemek için umut ile emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm için sorumluluğunu yerine getirmesini beklerken, Belediye K alanları plan notu ile vatandaşı oyalayarak, İzmir'e 15 ay kaybettirdi. K plan alanlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek, evini yıkıp yeniden yapmaya çalışan vatandaş, yeni bir sürpriz ile karşılaştı. Daha önceden emsale dahil olmayan sığınak, otopark, merdiven kovanları gibi alanlarında emsale dahil olduğunu söyleyerek, vatandaşları mağdur ediyorlar. 1. derece deprem riski olan İzmir'de, kendi yaptıkları düzenlemeyi yüzlerine gözlerine bulaştıran, kentsel dönüşümü siyasi bir risk görerek bugüne kadar 6306 Sayılı yasa ile bir daire dahi yapmayan, PR çalışmaları ile göz boyamaya çalışarak, İzmir'e zaman kaybettiren bu zihniyeti, İzmirli hemşerilerimin taktirine bırakıyorum.'' dedi.

HÜKÜMET İZMİR'İN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTI

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sözlerini şu şekilde sürdürdü; ''Depremin ilk anından itibaren İzmirlinin yanında olan hükümetimiz, söz verdiği gibi İzmir'de tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatarak, bir yıl içinde, depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerini modern mimarisi ile son deprem yönetmeliklerine göre yaparak teslim etmeye başlamış ve ilk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vade ile sosyal devletin ne olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Hükümetimiz yüzde 70 dönüşüme muhtaç yapı stoğu olan İzmir'de, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurmuş, Belediyelerin olursa taleplerini hızlandırmak, vatandaşın sorunlarını çözmek için faaliyete geçirmiştir.'' dedi.

DESTEK MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kentsel dönüşüm destek limitlerinin 2 katına çıkarıldığı müjdesini veren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, üst tutar limiti 200'den 400 bin liraya yükseltildiğini söyledi. Milletvekili Necip Nasır, afet riski içeren alanlardaki dönüşüm ve bankalardan kredi kullanımını içeren yeni kararların Resmi Gazetede yayımlandığını dile getirdi. Destek limitinin yükseltilmesinin kentsel dönüşüm süreçlerini de hızlandıracağını belirten Nasır, "Yapısı 'riskli' olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin lira olan üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin liraya yükseltildi. Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma sürelerinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan karara göre kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi de yükseltildi" bilgisini verdi. Alınan kararın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Necip Nasır, "Karara göre; 80 bin lira olarak sağlanan kredi anapara desteği 160 bin liraya; konut yapım, konut edindirme, iş yeri edindirme, iş yeri yapım kredilerindeki tavan ise 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi. Birden fazla bağımsız bölüme sahip hak sahipleri için her bir bağımsız bölüm için 1 milyon lira olan kredi tutarı iki kat artırıldı, kredilerde ana para ödemesiz dönem sayısı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.