Bakan Koca’dan Bekir Bozdağ’a ’Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele’ teşekkürü

Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." bilgisini paylaşmıştı.