Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan Bekir Bozdağ'a 'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele' teşekkürü
Giriş Tarihi: 10.2.2022 12:36 Son Güncelleme: 10.2.2022 12:53

Bakan Koca'dan Bekir Bozdağ'a 'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele' teşekkürü

Bakan Koca’dan Bekir Bozdağ’a ’Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele’ teşekkürü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız" açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu konuyla ilgili "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." paylaşımı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." paylaşımında bulundu.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirmişti. Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." bilgisini paylaşmıştı.

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Bakan Koca'dan Bekir Bozdağ'a 'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele' teşekkürü
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