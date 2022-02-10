PCR testleri negatif çıkan Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi!

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı.Başkan Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yaptığı açıklamada "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." bilgisini paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibine teşekkür eden Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına selam göndererek, hastalara acil şifalar diledi.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız kısa sürede sağlığına kavuştu çok şükür. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin." açıklamasını yaptı.