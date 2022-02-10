Başkan Erdoğan Sultan 2. Abdülhamid'i vefatının yıl dönümü nedeniyle andı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sultan 2. Abdülhamid'i, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum." sözleriyle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sultan 2. Abdülhamid'i, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum." sözleriyle andı.
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Başkan Erdoğan Sultan 2. Abdülhamid'i vefatının yıl dönümü nedeniyle andı