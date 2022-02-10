Son dakika: Başkan Erdoğan’ın PCR testi negatife döndü

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı.

Omicron varyantına yakalanan Başkan Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"HERHANGİ BİR SORUN TESPİT ETMEDİK"

Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.