Beceriksizliğini siyasi illüzyonla kapatmaya çalışıyor

Süleymaniye Camisi
'nin siluetini kapattığı iddiaları sonrasında İlim Yayma Vakfı
, yurt binası inşaatını durdurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) bu açıklamaya rağmen inşaatı mühürlediğini açıkladı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu
, bu konuyla ilgili "İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi" açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun sert tepki gösterdi. Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlim Yayma Vakfı hukuken haklı olduğu halde, Süleymaniye
'nin ruhunun korunması için tüm adımları atacağını açıklamış ve hatta inşaatı da durdurmuşken, CHP'li İBB Başkanının bu hukuksuz işleminin tek amacı, İBB'deki beceriksiz yönetimini siyasi illüzyonla kapatma çabasıdır" ifadelerini kullandı.
İlim Yayma Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir. İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir" denildi.