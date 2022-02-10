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Giriş Tarihi: 10.2.2022 09:58 Son Güncelleme: 10.2.2022 10:05

Çin Devlet Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!

İHA
Çin Devlet Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Jinping ayrıca Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz cumartesi günü korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi. Xi mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım'a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI!

Çin'in Türkiye'nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Xi Jinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

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Çin Devlet Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
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