Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar detaylar:
"SİGARA HARAMDIR"
Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır | Video
Bu ülkede başörtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı.
'DÜNYANIN MEDİNE SÖZLEMESİNE İHTİYACI VAR'
Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var.Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor.
'ALEVİ-SÜNNİ BİZ KARDEŞİZ'
Alevilere yönelik söylemler korkunç, kabul edilemez. Birileri tarafından kaos çıkarmak için desteklenmiş olabilir. Mümin alevisiyle sünnisiyle kardeştir. Hep birlikte bu topraklarda barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bizim yüreklerimiz hep toplu atıyor.
MEHMETÇİĞİ ZİYARET TARTIŞMASI
Bu millete şehitliği biz anlatıyoruz. Askeri şehit olan bir komutana gidipte baş sağlığı dilemek bizim görevimiz. Askerimize manevi destek vermenin neresi yanlış. Şehitliği kim anlatacak milletimize? Biz sadece camide oturamayız. Herkese destek olmamız gerekiyor. Mİlletimizin nerede neye ihtiyacı varsa 40 daire başlanlığımızla orada olmaya gayret ediyoruz. Diyanet İşleri toplumu ilgilendiren her konuyla ilgilenir.
Ayrıntılar geliyor...