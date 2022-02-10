Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar detaylar:

"SİGARA HARAMDIR"

Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.