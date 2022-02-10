FETÖ’nün “Türkiye Yargı İmamı Yardımcısı” Muzaffer Bayram’ın cezası onandı

Eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak incelemeyi tamamlayan daire, yerel mahkeme tarafından Bayram'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.



YARGITAY ONADI



Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun yapıldığına değinilerek, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği kaydedildi.



15 YIL CEZA ALMIŞTI



Muzaffer Bayram, 2019'da Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



BYLOCK KULLANMIŞ



Mahkeme kararında, Bayram'ın öğrenciyken kaldığı örgüt evinde "sorumlu" olduğu, örgütün gizli haberleşme ağı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu ve kod adının "Mahir" olduğuna yer verilmişti.



"HSYK İMAMI" VE "TÜRKİYE YARGI İMAMI YARDIMCISI" OLARAK GÖREV ALMIŞ



Kararda, Bayram'ın örgüt faaliyetlerinde, "harekete geçiren, engelleyen veya durduran" olarak rol oynayabildiği belirtilerek, örgüt içerisinde 1990'lı yıllardan itibaren çeşitli kademelerde bulunduktan sonra "HSYK imamı" ve "Türkiye Yargı İmamı Yardımcısı" olarak aktif görev aldığından bahsedilmişti.



YARGITAY VE DANIŞTAY'A ÜYE SEÇİMİNDE AKTİF ROL ALMIŞ



Yargıtay ve Danıştay'a üye seçiminde, üyelerden kaçının örgüt içerisinden olacağını belirleyen Bayram'ın, 2010 Anayasa değişikliğinin yargıyla ilgili kısmının düzenlenmesi ve aynı tarihte önemli davaların ve temyiz incelemelerinin bulunduğu Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki üye yapısının değiştirilmesinde rol oynadığı anlatılan yerel mahkeme kararında, Adli Kolluk Yönetmeliğinin düzenlenmesi, 2014'te HSYK'nın yapısının değiştirilmesiyle ilgili yasa değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldüğü dönemde, basında "muhtıra" olarak nitelendirilen yazının düzenlenmesi ve basına verilmesi gibi önemli görevleri yerine getirdiğine yer verilmişti.



ÖRGÜT LİSTELERİNİ HAZIRLAMIŞ



Yerel mahkemenin kararında, HSYK'nın ne şekilde karar alacağına Bayram'ın karar verdiği, 2014'te yapılan HSYK seçimlerinde örgüt listesini hazırlayan kişi olduğu belirtilmişti.