İBB’nin hedef gösterdiği muhtardan suç duyurusu

Sabah'ın geçtiğimiz Aralık ayında İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü sekreteri Sevtap Ayman'ın PKK/KCK ana davasında yargılandığını duyurması üzerine, Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah soluğu İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün yanında aldı. İddiaya göre Karakülah, 30 Aralık 2021 tarihinde İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'le görüşmeye gitti. Sekreter Sevtap Ayman ile ilgili bilgilerin doğru olup olmadığını sorduğunu aktaran Karakülah, "Muhtarlıklar Müdürlüğü daha önceden ben muhtar olduğum için, benim, eşimin ve çocuğumun tuttuğu takıma varıncaya kadar bilgilerimizi bizden almıştı. Ayman, tarafından kimlik bilgilerimiz ele geçirilip, kötüye kullanılabileceği, herhangi bir terör örgütüne verilebileceği endişesi ile müdür beye dilekçe verdim" dedi.

DİLEKÇEYİ VERİNCE SOSYAL MEDYADAN HEDEF HALİNE GELDİ

Dilekçe içeriğinde, İBB'nin tüm veri tabanlarından kendisinin, eşinin ve çocuğunun bilgilerinin silinmesini talep ettiğini aktaran Karakülah, "Ben oraya yanımda muhtar azalarım olduğu halde gitmiştim. Bu dilekçeyi verdikten sonra hep birlikte çıktık. Ardından İBB Haberleri isimli twitter hesabından doğrudan şahsımı gösterir şekilde paylaşımda bulunulmaya başlandı" dedi.

ÖNCE TAZMİNAT DAVASI SONRA SUÇ DUYURUSU

İBB sözcüsü Murat Ongun tarafından kendisine 10 bin liralık tazminat davası açılan muhtar Karakülah, Ongun'a 3 kuruş Ekrem İmamoğlu'na ise 5 kuruş dava açtı.

İBB HABERLERİ PAYLAŞTI

Bir hamle daha yapan Muhtar Karakülah, "Bana, aileme ilişkin özel bilgileri İBB'ye ait "İBB haberleri" isimli twitter hesabından paylaşıldığı için Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu ve Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ten ayrıca tehdit, hakaret ve şantaj içerikli paylaşım yapan kişilerden şikayetçiyim. Başıma gelebilecek olumsuz bir durumdan kendileri sorumludur" diyerek şikayetçi oldu.

DAĞ KADROSUNA ELEMAN TEMİN ETTİ

Sevtap Ayman'ın 26 Kasım 2021'de PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıkarılmıştı. Ayman'ın 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu ayrıca Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edilen Ayman'ın "@eylemdas" kullanıcı adıyla sosyal medyada örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkmıştı.