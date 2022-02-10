2022 yılı tüm dünyada petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının fiyatlarında rekor artışların yaşandığı enerji krizine sahne oluyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gaza eşi benzeri görülmemiş zamlar yapıldı.

Elektrik ve ısınma ihtiyacını çoğunlukla doğal gazdan karşılayan Avrupa ülkeleri kış aylarının soğuk günlerinde yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarıyla karşı karşıya. Düşük doğal gaz rezervleri ve arzda yaşanan sorunlar nedeniyle enerji maliyetlerine yansıyan yükseliş hane halklarının gelirini daraltıyor. Fakat Türkiye, aldığı önlemlerle enerji krizini vatandaşa yansıtmıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Peki hangi ülke ne kadar ödüyor? İşte Türkiye ve Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması...

DOĞAL GAZIN BİRİM FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN TEME SEBEPLERİ

Toptan gaz fiyatlarındaki küresel artıştan ötürü 2021 itibariyle Avrupa ve Türkiye'de tüketilen doğal gazın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Doğal gazın birim fiyatlarındaki bu artışın temel sebepleri; düşük stok seviyeleri, Asya ülkelerinden gelen yüksek talep, yüksek karbon fiyatları ve kesintilerdi.

Serbest piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı, 2020'de 125-130 dolar, 2021'de 1.200-1.300 dolar (Kısa süreliğine 1.500 dolar seviyelerini gördü) Bin metreküp doğal gazda fiyat artışı 8-10 kat olarak kayıtlara geçti.