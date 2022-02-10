Dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı dağlarda özel giysileriyle ve helikopter desteğinde görev yapıyor.

Kahraman komandolar Tunceli dağlarını teröristlere dar ediyor | Video

Sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan güvenlik güçleri, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.