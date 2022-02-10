Kocaeli Valisi Yavuz, o sunucuya ‘zavallı’ dedi

Halk TV isimli televizyonda program yapan Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta Rumların EOKA örgütüne karşı mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatıyla ilgili herkesi şoke eden sözler söyledi. Yunanistan ve Rumların Enonis planına karşı mücadele eden, kuruluşunda rahmetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da yer aldığı Türk Mukavemet Teşkilatını, "Suikastçi" şeklinde sözler sarf eden Ayşenur Arslan'a bir çok kesim tarafından tepkiler geldi. Arslan'ın söylediği sözlere bir tepki de Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KINADI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs'ta Türk varlığını korumak için büyük mücadele veren, 1976 yılında Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülen Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik ithamları nedeniyle sunucu Ayşenur Arslan'ı kınadı. Yavuz. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı. "Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'na suikastçı ve illegal diyerek Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına gölge düşürüp, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, sözleri ile kimin safında durduğunu ifşa eden zavallı #AyşenurArslan'ı kınıyorum."