MSB’den CHP’li Özgür Özel’in FETÖ iddialarına sert tepki: Art niyetli bir çabadır

Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir.

Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.