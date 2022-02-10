Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Şu anda eğitim sisteminde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıfta Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktaran Özer, "İnşallah Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özer, bu sürece katkı veren tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

"BİZLER DE SAHADAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sürecin başarılı devam etmesi için tüm arkadaşlarının sahada olduğunu belirterek, "Bizler de sahadayız. Pazartesi İstanbul'da, salı günü Konya'da, bugün de güzel şehrimiz Ordu'dayız. Bu süreçte Ordu'da alınan önlemleri, süreç yönetimini arkadaşlarımızla değerlendirme imkanımız olacak. Aynı zamanda Ordu'daki eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.