Başkan Erdoğan'dan karantina sonrası ilk açıklama: "Süreci aşılar sayesinde rahat atlattım"

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütüm tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor O beni yalnız bırakmaz.

Bir Rusya-Ukrayna krizi var onunla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimizden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürüttük. Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu seyrediyor. Dünyadan tabi kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.