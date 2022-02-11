Erdoğan’dan ‘Yaşam için bir söz’ sergisi

Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü. Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı. Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, "Yaşam için bir söz" mottosuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor. Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov
'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı
Milletvekili Mehmet Melik Özmen
'den aldığı sigara paketi de bulunuyor. Kardeşi Mustafa Erdoğan
'dan 2010'da aldığı sigara paket, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik
'ten aldığı paketler de sergileniyor. Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.