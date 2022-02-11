İntihar senaryosu uyduran katile iyi hal indirimi!

Karar duruşmasında tutuklu sanık Ümit K.'nın cezası suçun olası kastla işlenmesinden dolayı önce 20 yıla, iyi hal indirimi ile de 18 yıla düşürüldü. Karara isyan eden Abbas Gezer'in babası Hasan Gezer, "Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Bu karar vicdanımızı rahatlatmadı. Bir üst mahkemeye itiraz ettik. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Gencecik, hayatının baharında çocuğumuzu hayattan koparıp aldı. Katilin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.





Olay, Silvan ilçesi Çatakköprü Karaokol Komutanlığı misafirhanesinde 31 Aralık 2020'de saat 00.10 sıralarında meydana geldi. İzmirli jandarma uzman çavuş 23 yaşındaki bekar Abbas Gezer görev yaptığı Diyarbakır'da başına isabet eden tek kurşunla vefat etti. Olayın tanıkları silah arkadaşları uzman çavuş Ümit K. ile E.A., Gezer'in borçları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Oğullarının ölüm haberini alınca yasa boğulan baba Hasan ile anne Maviş Gezer'in acısı çocuklarının intihar ettiğinin söylenmesi nedeniyle bir kat daha arttı. Abbas Gezer, Selçuk Tahsinağa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Asri mezarlığına defnedildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ümit K.'nin alınan el svaplarında barut izi bulundu. Ümit K.'nin Gezer'i tabancasıyla başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.





KAFASINA DOĞRULTUP TETİĞE BASTI



Daha sonra gerçeği itiraf eden E.A. ifadesinde, "Ümit uzman tabancayı Abbas uzmanın kafasına doğrultarak tetiğe bastı. Tabanca namlusunun yaklaşık 10-15 cm uzaklıkta olduğunu hatırlıyorum" dedi.

Sanık Ümit K.'nin olay sırasında 160 promil de alkollü olduğu anlaşıldı. Olayın intihar değil cinayet olduğunun anlaşılmasının ardından Ümit K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit K. hakkında 'olası kastla adam öldürme 'suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Baba Hasan Gezer ile anne Maviş Gezer



İYİ HAL İNDİRİMİ TEPKİYE NEDEN OLDU



Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Ümit K.'nın cezası suçun olası kastla işlenmesinden dolayı önce 20 yıla, iyi hal indirimi ile de 18 yıla düşürüldü.

Sanık Ümit K.

Karara isyan eden Abbas Gezer'in babası Hasan Gezer, "Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Bu karar vicdanımızı rahatlatmadı. Bir üst mahkemeye itiraz ettik. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Gencecik, hayatının baharında oğlumuzu hayattan koparıp aldı. Katilin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. İstinaf mahkemesine yaptıkları itirazlarının olumlu sonuçlanacağına inandığını söyleyen anne Maviş Gezer, anne baba olarak sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade etti.