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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Polonya lideri Duda’ya teşekkür

Polonya lideri Duda’ya teşekkür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonla görüştü. Duda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Nezaketi nedeniyle Duda'ya teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin kurulması ve Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonun düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Duda'ya teşekkür etti.

CİNPİNG'DEN MESAJ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Erdoğan ve eşine mesaj göndererek, "Eşim Pıng Liyüen ve şahsım adına size ve eşiniz Emine Hanım'a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi.
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Polonya lideri Duda’ya teşekkür
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