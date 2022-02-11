Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Uzaktan sağlık hizmetinin detayları...

HASTALARA UZAKTAN E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK MÜMKÜN OLACAK

Yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla hastalara uzaktan e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak.

Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinin, en geç 6 ay içinde "Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi" alması zorunlu olacak.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan güvenli "uzaktan sağlık bilgi sistemi" yazılımı kullanılacak.

Yazılımın asgari standartları Bakanlık tarafından belirlenecek.Sağlık tesisi, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanlarını sağlayacak. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu için gerekli altyapı ve teknik donanım gibi hususlara ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.