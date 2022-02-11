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Giriş Tarihi: 11.2.2022 22:00 Son Güncelleme: 11.2.2022 22:09

Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... A Haber ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' adlı programın bugünkü konuğu TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kotil, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika haberi... A Haber ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' adlı programın bugünkü konuğu TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kotil, önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kotil'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'de dünyada bir oyuncu. Türkiye bir yola çıktı, elimizde 5 helikopter projesi var. Bir ülkenin hava sahasını koruması gerekiyor. Haberleşme ve gözetleme uydusu yapıyoruz.

TUSAŞ'ımız içi kaynayan bir şirket, pozitif kaynama. Bu şirket yaparken öğreniyor, öğretiyor.

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Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar
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