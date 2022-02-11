CHP’li Tunç Soyer üniversite öğrencilerini yarı yolda bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl eylül ayında eğitimde fırsat eşitliği ilkesini sağlamak amacıyla kentte yaşayan 5 bin üniversite öğrencisine okulların açık kaldığı 8 ay boyunca toplamda 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağını açıkladı. Soyer'in açıklaması üniversitede okuyan gençler arasında büyük sevinçle karşılandı.

SADECE 2 AY ÖDENDİ

İlk ödeme 2021 yılı kasım ayında yapıldı. İlk iki yardımı alan öğrencilerin hevesleri deyim yerindeyse kursaklarında kaldı. Eğitim yardımı Ocak ayında bıçak gibi kesildi. 2 aydır büyükşehir belediyesinden eğitim yardımı alamayan öğrenciler tepkilerin sosyal medyaya taşıdı. Eğitim yardımlarının akibeti ile ilgili büyükşehir belediyesi yetkililerinden hiçbir açıklama yapılmadığını belirten öğrenciler izmir ve çevresinde etkili olan bir sosyal medya hesabından yardım istedi. Öğrenciler eğitimi yardımlarının neden yatmadığını sordu.

TASLAK SOYER'E YÜKLENDİ

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak'tan mağdur üniversite öğrencilerine destek geldi. Twetter adresi üzerinden Başkan Soyer'e tepki gösteren Taslak, konuya ilişkin olarak attığı bir dizi tweetin ilkinde "Başkan çevirmeye yakalanmışsın ama bu çevirme diğer çevirmelere benzemez. Öğrenciler üzerinden siyaset yapıp sonra haklarını vermemek popülizm malzemesi yapılacak bir konu değil." Dedi. Diğerinde olduğu gibi ikinci twette de Başkan Soyer'i etiketleyen Taslak; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi burs ümidi verdiği öğrencileri yarı yolda bıraktı. Çünkü para kalmadı" dedi. Taslak'ın paylaşımları sosyal medyada da büyük ses getirdi. Taslak'ın tweetini retweetleyen çok sayıda üniversite öğrencisi Başkan Soyer'e tepki gösterdi. Üniversite öğrencileri Soyer'den 2 ay ödendikten sonra bıçak gibi kesilen eğitim yardımının akibeti hakkında açıklama yapmasını istedi.