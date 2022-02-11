Tutukluluk halinin devamına karar verildi

GEZİ Parkı
olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan işadamı Osman Kavala
'nın aylık tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, "tutukluluk halinin devamı" yönünde karar verdi. Osman Kavala'nın İstanbul 13
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada en son 17 Ocak'ta duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oyçokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatların karara itirazını İstanbul 14
. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.