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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Tutukluluk halinin devamına karar verildi
GEZİ Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan işadamı Osman Kavala'nın aylık tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, "tutukluluk halinin devamı" yönünde karar verdi. Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada en son 17 Ocak'ta duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oyçokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatların karara itirazını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.
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Tutukluluk halinin devamına karar verildi
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