Yine aynı kafa yine aynı gaflet

Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Halk TV
'nin sunucusu Ayşenur Arslan
, bu defa Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı
'nı (TMT) hedef aldı. Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı
adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
, skandal ifadelerle ilgili inceleme başlatıldığını duyururken, Arslan'ın skandal açıklamasına ise birçok tepki geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:
Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. Cahillikle konuşmak olmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı
direnişinin abideleştiği yerdir.
TMT, Kuvayı Milliye'dir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dün akşam böyle bir söylemi görünce önce inanamadım, sonra bir daha dinledim. Açıkça bir hanımefendinin bir televizyon programında bu söylem içinde olduğunu gördüm, çok da üzüldüm.
İnşallah bir düzeltici açıklama da yaparlar, çünkü gördüğüm kadarıyla dün hem KKTC'de hem de Türkiye'de infial yarattı bu açıklama. Dikkatli olmak lazım.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
: TMT'ye illegal örgüt
diyen densiz, edepsiz gazeteci Ayşenur
Arslan; nasıl bir iğrenç haletiruhiye içinde
bulunduğunu, nasıl sicilli bir Türklük
düşmanı olduğunu ve Türk milliyetçilerine
duyduğu hıncı manidar surette
kanıtlamıştır.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:
Bu şanlı teşkilata hakaret, ancak
Türk düşmanı bir zihniyet tarafından
yapılabilir. Kahrolsun bu tarihe hakaret
eden cahiller ve vatan hainleri. Arslan, daha önce de HDP'li Demirtaş için "Terörden uzaklığıyla bilinen Demirtaş'ın niye cezaevinde olduğunu kimse kimseye izah edemiyor" demişti.
"PKK'nın silahlı gücüne benzer bir gücü CHP'nin de oluşturması gerektiğini" söyleyen Arslan, "Cuma gününün kutsal olmadığını" da iddia ederek büyük tepki toplamıştı.